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    У Москві загорілася будівля Слідчого комітету - ЗМІ

    За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було
    В споруджуваному будинку Слідчого комітету РФ в Москві сталася пожежа. Про це в суботу повідомило російському «Інтерфаксу» поінформоване джерело. За його словами, на першому поверсі нової будівлі Слідокому в Технічному провулку у Москві загорілося будівельне сміття. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Прибулі на місце
    • Сьогодні, 05:23
    • Розсилка
    Російський пожежник
    Російський пожежник

    За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було

    В споруджуваному будинку Слідчого комітету РФ в Москві сталася пожежа. Про це в суботу повідомило російському «Інтерфаксу» поінформоване джерело.

    За його словами, на першому поверсі нової будівлі Слідокому в Технічному провулку у Москві загорілося будівельне сміття. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Прибулі на місце пожежники приступили до гасіння.

    За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було.

    Пожежа була оперативно ліквідована, після чого почалася перевірка приміщень. За попередніми даними, ніхто не постраждав, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії, в Бурятії, згорів пересувний цирк, в якому було близько 30 видів тварин

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