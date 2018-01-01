У Москві загорілася будівля Слідчого комітету - ЗМІ

За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було

В споруджуваному будинку Слідчого комітету РФ в Москві сталася пожежа. Про це в суботу повідомило російському «Інтерфаксу» поінформоване джерело. За його словами, на першому поверсі нової будівлі Слідокому в Технічному провулку у Москві загорілося будівельне сміття. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Прибулі на місце



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Російський пожежник

За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було

В споруджуваному будинку Слідчого комітету РФ в Москві сталася пожежа. Про це в суботу повідомило російському «Інтерфаксу» поінформоване джерело.

За його словами, на першому поверсі нової будівлі Слідокому в Технічному провулку у Москві загорілося будівельне сміття. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Прибулі на місце пожежники приступили до гасіння.

За словами охоронців об'єкта, будівлю було знеструмлено, людей у ній не було.

Пожежа була оперативно ліквідована, після чого почалася перевірка приміщень. За попередніми даними, ніхто не постраждав, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно у Росії, в Бурятії, згорів пересувний цирк, в якому було близько 30 видів тварин