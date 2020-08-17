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    У МВС Білорусі заперечують затримання мітингувальників у Мінську 16 серпня

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    У МВС Білорусі заперечують затримання мітингувальників - У МВС Білорусі заперечують затримання мітингувальників у Мінську 16 серпня
    У МВС Білорусі заперечують затримання мітингувальників
    Фото: АР

    Кілька білоруських ЗМІ повідомляли про затримання учасників опозиційного мітингу в Мінську

    Міністерство внутрішніх справ Білорусі заперечує затримання мітингувальників у Мінську після акції протесту 16 серпня.

    Про це спікерка МВС Ольга Чемоданова заявила в коментарі російському агентству ТАСС.

    За її словами, «в оперативно-чергової служби інформації про затримання в неділю немає».

    Про затримання увечері 16 серпня повідомляло кілька білоруських ЗМІ. Портал TUT.BY з посиланням на читачів написав, що в кількох районах Мінська затримують людей, які розходяться з мітингу. «Єврорадіо» повідомило, що людей затримують як у центрі, так і на околицях міста у дворах будинків.

    «Радыё Свабода» повідомило, що кількох затриманих посадили в автобус без номерів.

    Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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