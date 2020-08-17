У МВС Білорусі заперечують затримання мітингувальників у Мінську 16 серпня
Кілька білоруських ЗМІ повідомляли про затримання учасників опозиційного мітингу в Мінську
Міністерство внутрішніх справ Білорусі заперечує затримання мітингувальників у Мінську після акції протесту 16 серпня.
Про це спікерка МВС Ольга Чемоданова заявила в коментарі російському агентству ТАСС.
За її словами, «в оперативно-чергової служби інформації про затримання в неділю немає».
Про затримання увечері 16 серпня повідомляло кілька білоруських ЗМІ. Портал TUT.BY з посиланням на читачів написав, що в кількох районах Мінська затримують людей, які розходяться з мітингу. «Єврорадіо» повідомило, що людей затримують як у центрі, так і на околицях міста у дворах будинків.
«Радыё Свабода» повідомило, що кількох затриманих посадили в автобус без номерів.
Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.
Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.
Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.
До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.