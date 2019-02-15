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    У світі

    У Мюнхені міністр оборони Британії заявив, що РФ повинна відповідати за свої дії

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    У рамках конференції-2019, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти - У Мюнхені міністр оборони Британії заявив, що РФ повинна відповідати за свої дії
    У рамках конференції-2019, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти

    «Російський авантюризм повинен мати ціну, - Вільямсон

    Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Російська Федерація повинна відповідати за свої міжнародні дії.

    «Російський авантюризм повинен мати ціну, - наголосив Вільямсон.

    Як повідомлялося, у Мюнхені розпочалася 55 щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме 3 15 до 17 лютого.

    У рамках конференції-2019, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти.

    Нагадаємо, згідно з програмою конференції, сьогодні, 15 лютого 2019 року, очікується виступ голови конференції Вольфганга Ішингера, міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Лейен, міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, глави МЗС Польщі Яцека Чапутовіча, міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд, американського сенатора Ліндсі Грема, генсека НАТО Єнса Столтенберга, глави МЗС Німеччини Хайко Мааса, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і тимчасового глави Світового банку Крісталіни Георгієвої.

    Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2019 проведе зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, президентом України Петром Порошенко, президентом Афганістану Ашрафом Гані і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

     

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