У НАТО визнали, що Росія хоче знищити світовий порядок



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Генерал Джеймс Еверард заявив, що анексія Криму, яку здійснила РФ, змінила євроатлантичне середовище безпеки

Заступник командувача ОЗС НАТО на форумі ЄП остеріг перед Росією

Заступник головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі у своєму виступі в Європейському парламенті застеріг перед Росією. Генерал Джеймс Еверард виступив на засіданні підкомітету безпеки та оборони на запрошення його голови, польської євродепутата Анни Фотиґи. Темою були загрози європейській безпеці.

Віце-голова збройних сил НАТО в Європі заявив, що після розпаду Радянського Союзу багато держав визнало мир чимось даним раз назавжди. Як він додав, замість колективної оборони, вирішено зосередитися на миротворчих місіях.

«2014 року ми зазнали шоку, коли Росія анексувала Крим. Це цілком змінило євроатлантичне середовище безпеки. Ми не були на це готовими», – сказав заступник головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Еверард.

Генерал відзначив, що Північноатлантичний альянс має одного державного суперника – Росію.

«Сьогодні ми змушені помірятися з більш небезпечною Росією, яка хоче відбудувати свою позицію, знищуючи міжнародний лад», – додав Джеймс Еверард. На його думку, наміром Москви не є перемога у тривалій війні, а реалізація коротких кампаній з конкретною метою, за допомогою гібридної війни, до якої належать стратегічне залякування, дезінформація та дестабілізація.

Джерело: Польське радіо