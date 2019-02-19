У найближчі дні на Землю чекають метеоудари



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На Землю знову насувається магнітна буря

З 19 по 21 лютого магнітосфера нашої планети буде збуджена

Сьогодні, 19 лютого, а також 21 лютого на планеті будуть спостерігатися магнітні збудження. А 20 лютого Україну накриє магнітна буря класу G1. Таким чином, цього тижня на українців чекають цілих три метеоудари, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (ФІАН).

За прогнозами, в 2019 році потужні магнітні бурі не очікуються.

Реакція на магнітні бурі індивідуальна, але особливо до їхніх впливів схильні люди зі слабким здоров'ям. Лікарі рекомендують уникати фізичних навантажень і важкої роботи в такі дні, не хвилюватися.

На тлі магнітних бур можуть виникнути слабкість і нервова напруга, головний біль і мігрень. Варто обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі. Можна пити заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою.

Також лікарі радять вживати більше вітаміну С. Крім того, необхідно виключити алкоголь, а гіпертонікам слід пити більше води. Слід більше ходити пішки та мати під рукою аптечку. Літнім людям краще утриматися від тривалих поїздок у цей день.

Джерело: УНІАН