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    У світі

    У найближчі дні на Землю чекають метеоудари

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    <p>На Землю знову насувається магнітна буря</p> - У найближчі дні на Землю чекають метеоудари

    На Землю знову насувається магнітна буря

    З 19 по 21 лютого магнітосфера нашої планети буде збуджена

    Сьогодні, 19 лютого, а також 21 лютого на планеті будуть спостерігатися магнітні збудження. А 20 лютого Україну накриє магнітна буря класу G1. Таким чином, цього тижня на українців чекають цілих три метеоудари, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (ФІАН).

    За прогнозами, в 2019 році потужні магнітні бурі не очікуються. 

    Реакція на магнітні бурі індивідуальна, але особливо до їхніх впливів схильні люди зі слабким здоров'ям. Лікарі рекомендують уникати фізичних навантажень і важкої роботи в такі дні, не хвилюватися.

    На тлі магнітних бур можуть виникнути слабкість і нервова напруга, головний біль і мігрень. Варто обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі. Можна пити заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою.

    Також лікарі радять вживати більше вітаміну С. Крім того, необхідно виключити алкоголь, а гіпертонікам слід пити більше води. Слід більше ходити пішки та мати під рукою аптечку. Літнім людям краще утриматися від тривалих поїздок у цей день.

    Джерело: УНІАН

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