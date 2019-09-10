У Нідерландах сталася стрілянина: є жертви



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У Нідерландах сталася стрілянина з жертвами Фото: Reuters

Жертвами стрілянини стали троє осіб

Увечері в понеділок, 9 вересня, в нідерландському місті Дордрехт сталася стрілянина.

Про це повідомила місцева влада, передає Reuters.

Мер Дордрехта, який повідомив про інцидент в Twitter, не розкрив деталей події.

Поліція Роттердама повідомила, що жертвами стрілянини стали троє осіб. Ще одна людина отримала серйозні поранення.

На місці працюють служби реагування.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.