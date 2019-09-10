У Нідерландах сталася стрілянина: є жертви
У Нідерландах сталася стрілянина з жертвами
Фото: Reuters
Жертвами стрілянини стали троє осіб
Увечері в понеділок, 9 вересня, в нідерландському місті Дордрехт сталася стрілянина.
Про це повідомила місцева влада, передає Reuters.
Мер Дордрехта, який повідомив про інцидент в Twitter, не розкрив деталей події.
Поліція Роттердама повідомила, що жертвами стрілянини стали троє осіб. Ще одна людина отримала серйозні поранення.
На місці працюють служби реагування.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.