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    У світі

    У Нідерландах сталася стрілянина: є жертви

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    У Нідерландах сталася стрілянина з жертвами - У Нідерландах сталася стрілянина: є жертви
    У Нідерландах сталася стрілянина з жертвами
    Фото: Reuters

    Жертвами стрілянини стали троє осіб

    Увечері в понеділок, 9 вересня, в нідерландському місті Дордрехт сталася стрілянина.

    Про це повідомила місцева влада, передає Reuters.

    Мер Дордрехта, який повідомив про інцидент в Twitter, не розкрив деталей події.

    Поліція Роттердама повідомила, що жертвами стрілянини стали троє осіб. Ще одна людина отримала серйозні поранення.

    На місці працюють служби реагування.

    Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.

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