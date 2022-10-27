У Нідерландах нелегально діють китайські відділки поліції – ЗМІ

Влада КНР використовує відділки поліції для тиску на китайців

В Амстердамі та Роттердамі нібито нелегально діють відділки поліції Китаю, які використовуються для тиску на місцевих китайців. Правоохоронці Нідерландів розслідують цю інформацію, повідомляє NU.nl.

«З 2018 року китайська поліція має дві нелегальні дільниці в Нідерландах», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, незаконні структури діють під прикриттям сервісних центрів для китайських громадян. Найімовірніше, влада КНР використовує їх для тиску на китайців, які проживають у Нідерландах.

Наразі ведеться розслідування, за результатами якого буде вжито відповідних заходів.

Видання також нагадує, що у вересні іспанська правозахисна організація Safeguard Defenders виявила, що у Європі діють 36 відділків поліції Китаю, у тому числі два – в Нідерландах. За даними нідерландських ЗМІ, працюють там здебільшого колишні військовослужбовці та ексспівробітники спецслужб.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін.

За даними аналітиків, Китай, скориставшись тим, що Росія слабшає через війну з Україною, може спробувати взяти під контроль східні території РФ.