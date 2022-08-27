У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі
Кілька людей загинули під колесами вантажівки
У місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів вантажівка врізалася в вечірку. В результаті аварії кілька людей загинули.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У поліції заявили, що розслідують інцидент, який стався близько 19:00 приблизно в 30 км на південь від Роттердама. Поки невідомо, що стало причиною інциденту.
Повідомляється, що кілька людей загинули під колесами вантажівки. Але точна кількість убитих і поранених поки тримається в секреті.
#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway.pic.twitter.com/7hVs4DIF6i— I.E.N. (@BreakingIEN) August 27, 2022
Також стало відомо, що вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в невеликий басейн.
До слова, на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.
Коментарі — 0