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У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі
У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку
фото з відкритих джерел

Кілька людей загинули під колесами вантажівки

У місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів вантажівка врізалася в вечірку. В результаті аварії кілька людей загинули.
Про це повідомляє агентство Reuters.

У поліції заявили, що розслідують інцидент, який стався близько 19:00 приблизно в 30 км на південь від Роттердама. Поки невідомо, що стало причиною інциденту.

Повідомляється, що кілька людей загинули під колесами вантажівки. Але точна кількість убитих і поранених поки тримається в секреті.

Також стало відомо, що вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в невеликий басейн.

До слова, на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

Теги: ДТП Нідерланди

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