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Теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі: в автомобілі підозрюваного знайдено заповіт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі: в автомобілі підозрюваного знайдено заповіт
Магдебурзький різдвяний ярмарок невдовзі після нападу
фото: AP

Підозрюваний у теракті просив по смерті передати все своє майно Червоному Хресту Німеччини

Підозрюваний у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі Талеб Аль Абдулмохсен, ймовірно, розраховував загинути внаслідок нападу: правоохоронці знайшли в його автомобілі заповіт. Про це повідомляє Der Spiegel.

Автомобіль BMW був орендований більш як за тиждень до злочину. У заповіті, який там виявили, підозрюваний просив по смерті передати все своє майно Червоному Хресту Німеччини. Видання стверджує, що жодних політичних сигналів у ньому не було.

За інформацією журналістів, наступного дня після того, як Абдулмохсен орендував автомобіль, він дав інтерв'ю для ісламофобського американського блогу з готелю Maritim у Магдебурзі. В інтерв'ю він заявив, що Німеччина пропускала в країну ісламістів із Сирії і хотіла «зруйнувати життя колишніх саудівських мусульман», а німецька поліція «проводить таємну операцію з переслідування цих людей у всьому світі, як це було колись за націонал-соціалізму».

Нагадаємо, що увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм. Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України

За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці.

Як повідомлялося, суд висунув обвинувачення водію автомобіля, що днями в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург у Німеччині. Підозрюваного звинувачено у вбивстві одразу за кількома пунктами.

Раніше щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій. 

Також поблизу Єрусалиму невідомий обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені.

До слова, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

Теги: смерть вбивство Німеччина теракт

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