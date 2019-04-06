У Нігерії перекинувся пасажирський автобус: два десятки загиблих



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Рятувальники на місці ДТП у Нігерії Фото: Premium Times

Водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням

Щонайменше 20 людей загинули і 38 отримали поранення в ДТП у штаті Кацина на півночі Нігерії.

Про це повідомляє місцеве видання Nation із посиланням на службу дорожньої безпеки.

Відзначається, що аварія сталася напередодні вранці на дорозі в районі міста Фунтуа. Перевантажений автобус Mitsubishi із 58 пасажирами перекинувся, коли водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

Деякі з пасажирів померли на місці, постраждалі були доставлені в лікарню.

До слова, у п’ятницю снігопад в Іспанії спровокував зіткнення півсотні автівок.