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    У світі

    У Нігерії перекинувся пасажирський автобус: два десятки загиблих

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    <p>Рятувальники на місці ДТП у Нігерії</p> - У Нігерії перекинувся пасажирський автобус: два десятки загиблих

    Рятувальники на місці ДТП у Нігерії

    Фото: Premium Times

    Водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням

    Щонайменше 20 людей загинули і 38 отримали поранення в ДТП у штаті Кацина на півночі Нігерії.

    Про це повідомляє місцеве видання Nation із посиланням на службу дорожньої безпеки.

    Відзначається, що аварія сталася напередодні вранці на дорозі в районі міста Фунтуа. Перевантажений автобус Mitsubishi із 58 пасажирами перекинувся, коли водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

    Деякі з пасажирів померли на місці, постраждалі були доставлені в лікарню.

    До слова, у п’ятницю снігопад в Іспанії спровокував зіткнення півсотні автівок.

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