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    У світі

    У Німеччині можуть заборонити закривати обличчя в суді

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    Паранджа - У Німеччині можуть заборонити закривати обличчя в суді
    Фото: vice.com
    Паранджа

    У землях Північний Рейн-Вестфалія і Баварія готують законопроект, що забороняє закривати обличчя у суді

    Федеральні землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія і Баварія планують спрямувати до Бундесрату законопроект, що забороняє приховувати обличчя в суді. Про це в неділю, 26 серпня, повідомляє інформагенція dpa.

    Як зазначив у інтерв'ю dpa міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Петер Бізенбах приховування обличчя несумісне з встановленням істини і має бути заборонене в суді, адже без міміки і жестів свідчення нічого не варті.

    «Якщо у свідка виступає піт на лобі, або його обличчя спотворює гримаса, то судді повинні мати можливість враховувати це в оцінці свідчень», - заявив Бізенбах.

    Законопроект подадуть у Бундесрат за рішенням конференції міністрів юстиції обох федеральних земель, що відбулася в червні. Наразі в Німеччині немає ґрунтовної заборони на закривання обличчя в ході судового засідання.

    Заборона, відповідно до планів авторів ініціативи, має поширюватися також на маски, балаклави і мотоциклетні шоломи і діяти щодо всіх учасників судового процесу. Винятки передбачені лише для учасників процесу, життю яких загрожує небезпека, а також для жертв нападів із застосуванням кислоти. Законопроект розглянуть 21 вересня на першому засіданні Бундесрату після літньої перерви.

    Джерело: Deutsche Welle

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