Особливо помітно скоротився потік студентів з Індії та Китаю

У США зафіксували різке падіння кількості іноземних студентів. Найвідчутніше скорочення торкнулося магістратури та аспірантури – на 15% порівняно з минулим роком. Натомість на бакалавраті поменшало іноземців лише на 3%. Також скоротилася кількість студентів з Індії – країни, яка направляє до США найбільше іноземних студентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Минулого року зменшення кількості іноземних студентів частково компенсувало те, що більше випускників залишалися у США працювати після закінчення університету. Тепер і ця можливість може стати менш доступною.

Міністерство внутрішньої безпеки США запропонувало зобов'язати університети платити $70 тис. за кожного іноземного випускника, якому вони допомагають отримати дозвіл на тимчасову роботу в країні за фахом. Хоча цю пропозицію ще не затвердили, кількість іноземних випускників, які користуються такою можливістю, вже скоротилася на 6% цієї осені, свідчить опитування Інституту міжнародної освіти.

Серед причин скорочення набору університети називають не лише візові обмеження. В опитуванні понад 800 американських коледжів та університетів 88% закладів вказали на труднощі з оформленням віз, а 70% – на обмеження подорожей.

Водночас іноземні студенти дедалі частіше розглядають альтернативи навчанню у США. За словами Мірки Мартель, керівниці дослідницького напряму Інституту міжнародної освіти (IIE) – американської організації, що досліджує міжнародну академічну мобільність, на вибір студентів впливають висока вартість навчання та посилення конкуренції з боку інших країн.

Виконавча директорка NAFSA – американської асоціації міжнародної освіти – Фанта Ау зазначила, що іноземні студенти також занепокоєні невизначеністю з фінансуванням наукових досліджень у США та змінами в системі федеральних грантів.

За опитуванням Інституту міжнародної освіти, 95% американських навчальних закладів прогнозують, що в разі обмеження участі в програмі OPT іноземні студенти, ймовірно, обиратимуть інші країни. Скорочення їхньої кількості вже позначилося на економіці США: за оцінкою NAFSA та JB International, цієї осені економічний внесок іноземних студентів зменшився на $2,4 млрд.

«Занадто багато невизначеності у Сполучених Штатах. Це надто складно, і, що ще важливіше, сьогодні у нас набагато більше варіантів, ніж 10 років тому. Навіщо піддавати себе цьому?» – пояснила Ау настрої студентів, додавши, що частина з них розглядає такі альтернативи, як Китай.

Про скорочення потоку іноземних студентів до США також пише науковий журнал Nature. За даними федерального Національного управління подорожей і туризму США, у серпні 2026 року до країни прибули 277 тис. власників студентських віз – на 28% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли їх було 387 тис.

Основною причиною такого скорочення стало зменшення кількості студентів з Індії та Китаю. За два роки потік з Індії скоротився приблизно на 50 тис. осіб, а з Китаю – на 23 тис.

Джерело: Національне управління подорожей і туризму (NTTO) США

Особливе занепокоєння науковців викликає скорочення кількості майбутніх дослідників. За опитуванням 55 університетів, що входять до Асоціації американських університетів (AAU), кількість заявок від іноземців на докторські програми зменшилася на 21% за рік.

Масштаб їхньої ролі в американській науці демонструє статистика за 2024 рік: іноземні студенти здобули 38% усіх докторських ступенів у галузі науки та техніки в США.

Фізик Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Найджел Голденфельд вважає, що скорочення кількості іноземних студентів може послабити позиції США у науковій конкуренції з Китаєм та Європою.

У Nature також пишуть, що понад 2200 науковців, серед яких 31 лауреат Нобелівської премії та 544 члени Національних академій наук, інженерії та медицини США, підписали публічне звернення проти запропонованого збору за програмою OPT.

У зверненні вони наголосили, що відкритість американської науки для талановитих молодих дослідників з усього світу значною мірою забезпечила її міжнародне визнання, а нові обмеження можуть поставити цю перевагу під загрозу.

Раніше «Главком» писав, що в Англії університетам пригрозили санкціями, якщо вони не зможуть належним чином перевіряти знання студентів, які використовують штучний інтелект для написання навчальних робіт