Під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер перервав розмову з одним із присутніх, коли помітив президента України Володимира Зеленського. Американець залишив співрозмовника й наздогнав українського лідера, щоб привітати його обіймами. Відповідні кадри поширили в мережі, пише «Главком».

На відео видно, як Кушнер стоїть і розмовляє з чоловіком. Коли повз них проходить Зеленський, зять Трампа припиняє бесіду, прямує за президентом України та обіймає його.

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Зустріч відбулася на тлі переговорів у Берліні щодо завершення російсько-української війни. Кушнер бере участь у них разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.