У Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу



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26 лютого в Німеччині зафіксували п’ять нових випадків захворювання, які не були пов’язані з Китаєм

Наразі у Німеччині зафіксований 21 випадок захворювання коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заявив про початок епідемії нового коронавірусу Covid-19 у ФРН.

Про це повідомляє Reuters.

В середу, 26 лютого, в Німеччині зафіксували п’ять нових випадків захворювання, які не були пов’язані з Китаєм.

«Ланцюг інфекції частково не відстежується, і це є новим. Велика кількість людей контактувало з пацієнтами, які у нас були досі, і в яких можна було простежити ланцюг до походження коронавірусу в Китаї», — сказав Спан.

Наразі у Німеччині зафіксований 21 випадок захворювання коронавірусом. Водночас, глава МОЗ застеріг від паніки.

«Не кожен кашель — це випадок коронавірусу. Німеччина добре оснащена ізоляторами в лікарнях, якщо вони потрібні в більшій кількості», — сказав він.

Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.