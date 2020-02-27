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    У світі

    У Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу

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    26 лютого в Німеччині зафіксували п&rsquo;ять нових випадків&nbsp;захворювання, які не&nbsp;були пов&rsquo;язані з&nbsp;Китаєм - У Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу
    26 лютого в Німеччині зафіксували п’ять нових випадків захворювання, які не були пов’язані з Китаєм

    Наразі у Німеччині зафіксований 21 випадок захворювання коронавірусом

    Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заявив про початок епідемії нового коронавірусу Covid-19 у ФРН.

    Про це повідомляє Reuters.

    В середу, 26 лютого, в Німеччині зафіксували п’ять нових випадків захворювання, які не були пов’язані з Китаєм.

    «Ланцюг інфекції частково не відстежується, і це є новим. Велика кількість людей контактувало з пацієнтами, які у нас були досі, і в яких можна було простежити ланцюг до походження коронавірусу в Китаї», — сказав Спан.

    Наразі у Німеччині зафіксований 21 випадок захворювання коронавірусом. Водночас, глава МОЗ застеріг від паніки.

    «Не кожен кашель — це випадок коронавірусу. Німеччина добре оснащена ізоляторами в лікарнях, якщо вони потрібні в більшій кількості», — сказав він.

    Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

    Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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