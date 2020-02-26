У Сенаті США запропонували виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом



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Ініціатива демократів, зокрема, передбачає $1 млрд на розробку вакцини

«Американці мають знати, що їхній уряд готовий опанувати ситуацію, перш ніж коронавірус пошириться на наші громади», - наголосив сенатор Шумер

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер пропонує виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом - ця сума значно перевищує пропозицію Білого дому, яку демократи розкритикували напередодні.

З відповідною заявою Шумер виступив у середу, повідомляє «Укрінформ».

«Ця пропозиція забезпечить необхідні ресурси для глобальної боротьби з коронавірусом. Американці мають знати, що їхній уряд готовий опанувати ситуацію, перш ніж коронавірус пошириться на наші громади», - наголосив законодавець.

Пропозиція Шумера передбачає виділення $1,5 млрд на роботу центрів контролю та профілактики захворювань, $3 млрд - Фондові надзвичайних ситуацій громадського здоров’я та соціальних служб, а також $2 млрд на відшкодування місцевій владі видатків на боротьбу з коронавірусом.

Крім того, ініціатива демократів передбачає $1 млрд на розробку вакцини в Національному інституті охорони здоров’я та ще $1 млрд - на резервний фонд для надзвичайних ситуацій при Агентстві США з міжнародного розвитку.

Ініціатива демократів, що її має розглянути Сенат, більш ніж утричі перевищує пропозицію Білого дому, який хоче виділити на боротьбу з коронавірусом $2,5 млрд.

Як відомо, ініціатива адміністрації Трампа зустріла опір з боку Демократичної партії в Конгресі, оскільки вимагала залучення коштів з інших фондів, у тому числі з фонду фінансування боротьби проти вірусу Ебола.

Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.