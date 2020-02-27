Кількість випадків зараження вірусом Covid-19 в Італії зросла до 400
Відомо про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу
В Італії кількість випадків зараження коронавірусом Covid-19, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб.
Про це повідомив глава Служби цивільної оборони Анджело Борреллі, пише CNN.
Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу.
Найбільше постраждали області Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).
Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.
Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.
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