Коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії



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Заражених громадян доставили в інфекційну лікарню

Хворі повернулися на батьківщину з Італії та Ірану

У Північній Македонії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що коронавірусну інфекцію виявили у жінки, яка нещодавно прибула з Італії.

«У пацієнтки позитивний результат на коронавірус... Це перший випадок в Північній Македонії», - сказав міністр охорони здоров'я Венко Філіпсе.

Жінка звернулася по медичну допомогу рано вранці в середу, 26 лютого. Вона прибула до Північної Македонії з Італії на машині. У зв'язку з чим інших пасажирів перевіряють на коронавірус.

Також у Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє Rustavi з посиланням на заяву глава МОЗ Грузії Катерини Тікарадзе.

Вірус зафіксували у громадянина Грузії, який напередодні приїхав з Ірану через Азербайджан. Чоловіка відразу доставили в інфекційну лікарню. Повідомляється, що він не контактував з іншими людьми.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.