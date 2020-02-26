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    У світі

    Коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії

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    Заражених громадян&nbsp;доставили в інфекційну лікарню - Коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії
    Заражених громадян доставили в інфекційну лікарню

    Хворі повернулися на батьківщину з Італії та Ірану

    У Північній Македонії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що коронавірусну інфекцію виявили у жінки, яка нещодавно прибула з Італії.

    «У пацієнтки позитивний результат на коронавірус... Це перший випадок в Північній Македонії», - сказав міністр охорони здоров'я Венко Філіпсе.

    Жінка звернулася по медичну допомогу рано вранці в середу, 26 лютого. Вона прибула до Північної Македонії з Італії на машині. У зв'язку з чим інших пасажирів перевіряють на коронавірус.

    Також у Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

    Про це повідомляє Rustavi з посиланням на заяву глава МОЗ Грузії Катерини Тікарадзе.

    Вірус зафіксували у громадянина Грузії, який напередодні приїхав з Ірану через Азербайджан. Чоловіка відразу доставили в інфекційну лікарню. Повідомляється, що він не контактував з іншими людьми.

    Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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    здоров'я Іран Італія Грузія Азербайджан лікарня Північна Македонія коронавірус
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