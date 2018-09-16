У Німеччині потяг на водневому паливі вперше виконав рейс



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Потяг працює на водневих паливних елементах, що розміщені на даху локомотива

Потяг, який працює на водневих паливних елементах, 16 вересня виконав перший тестовий рейс у німецькому Бремерферде, земля Нижня Саксонія.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, вже 17 вересня потяг під назвою Coradia iLint почне працювати повноцінно: він буде курсувати між Бремерферде та містами Куксхафен, Бремерхафен і Букстехуде.

Потяг працює на водневих паливних елементах, що розміщені на даху локомотива. Вони заряджають літій-іонні акумуляторні батареї, від яких живляться електродвигуни, а також всі бортові системи.

Однієї заправки потягу вистачить, аби проїхати до тисячі кілометрів. Його максимальна швидкість — 140 кілометрів на годину.

Перший у світі водневий потяг розробила французька компанія Alstom у німецькому місті Зальцгіттер.