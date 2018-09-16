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    У світі

    У Німеччині потяг на водневому паливі вперше виконав рейс

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    У Німеччині потяг на водневому паливі вперше виконав рейс

    Потяг працює на водневих паливних елементах, що розміщені на даху локомотива

    Потяг, який працює на водневих паливних елементах, 16 вересня виконав перший тестовий рейс у німецькому Бремерферде, земля Нижня Саксонія.

    Про це повідомляє DW.

    За даними видання, вже 17 вересня потяг під назвою Coradia iLint почне працювати повноцінно: він буде курсувати між Бремерферде та містами Куксхафен, Бремерхафен і Букстехуде.

    Потяг працює на водневих паливних елементах, що розміщені на даху локомотива. Вони заряджають літій-іонні акумуляторні батареї, від яких живляться електродвигуни, а також всі бортові системи.

    Однієї заправки потягу вистачить, аби проїхати до тисячі кілометрів. Його максимальна швидкість — 140 кілометрів на годину.

    Перший у світі водневий потяг розробила французька компанія Alstom у німецькому місті Зальцгіттер.

    Німеччина земля потяг
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