У Німеччині підірвали виведену з дії вугільну електростанцію



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Проти пилу, що утворився, використовували водомети Фото: dpa

Cпершу підірвали котельню електростанції

Електростанцію Густава Кнеппера в Дортмунді зруйнували за допомогою двох вибухів. Про це пише DW.

Cпершу підірвали котельню вугільної електростанції, яка вийшла з експлуатації 2014 року, після чого відбулося знесення 128-метрової градирні та 210-метрової димової труби.

Знесення виробило близько 28,4 тис. тонн сталі і завалів. Очищену територію планується використовувати для промислової нерухомості.

Прес-секретар компанії зі знесення повідомила агентству dpa, що операція відбулася «за планом і без ускладнень».

Проти пилу, що утворився, використовували водомети. Близько 120 людей, які мешкають біля електростанції, були проінформовані про евакуацію їхніх будинків, вся територія була закрита для громадськості.

До кінця 2038 року Німеччина запланувала відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Джерело: Європейська правда