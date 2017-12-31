У Німеччині «підросли» рейтинги партії Меркель і «зелених»

Німецькі «зелені» нарощують популярність

Блок християнських партій ХДС / ХСС, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), «зелені», а також «Альтернатива для Німеччини» (АдН) отримують нову підтримку серед виборців. Про це свідчать дані опитування інституту Emnid, опубліковані в суботу, 13 січня. Інститут громадської думки Emnid провів на початку січня



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Німецькі «зелені» нарощують популярність

Блок християнських партій ХДС / ХСС, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), «зелені», а також «Альтернатива для Німеччини» (АдН) отримують нову підтримку серед виборців. Про це свідчать дані опитування інституту Emnid, опубліковані в суботу, 13 січня.

Інститут громадської думки Emnid провів на початку січня опитування, щоб з'ясувати, як розподілилися б голоси німецьких виборців між партіями, якби вибори в бундестаг проходили через тиждень. Найбільше зростання популярності показали «зелені» - в січні 2018 роки за них проголосували б 11% виборців, що на 2,1% більше, ніж у вересні. У порівнянні з реальними виборами в бундестаг популярність блоку ХДС / ХСС також зросла - фракція отримала б 34%, що більше на 1,1%. Крім того, невелике зростання популярності зафіксований і у партій СДПН (0,5%) і АДГ (0,4%).

У свою чергу, Вільна демократична партія (ВДП) стала менш популярною у німців: на початку січня 2018 роки за неї проголосували б лише 8% опитаних, у той час як на реальних виборах партія набрала 10,7%. На 0,2 відсотка знизився рейтинг «Лівої партії». Крім того, 1% в рейтингу втратили і інші партії, за результатами виборів не увійшли до парламенту.

Дані для опитування були отримані на основі відповідей 1 899 чоловік в період між 4 і 10 січня. Таким чином, опитування проводилося до завершення попередніх консультацій між блоком ХДС / ХСС і СДПН про формування коаліції. У п'ятницю, 13 січня, було оголошено про досягнення компромісу в переговорах і відновлення урядового союзу трьох партій.

Як повідомлялося, противники створення нової «великої коаліції» консерваторів та соціал-демократів у суботу, активно критикують переговорний процес між ХДС/ХСС та СДПН.

Джерело: Deutsche Welle