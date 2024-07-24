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У Мексиці вибухнув алкогольний завод (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Мексиці вибухнув алкогольний завод (відео)
На підприємстві розірвало дві ємності для текіли об’ємом 219 тисяч літрів
скріншот з відео

Пожежа на підприємстві взята під контроль, на місці продовжують працювати бригади рятувальників

У Мексиці, в штаті Халіско, стався вибух на заводі з виробництва текіли. Як повідомляє Associated Press, внаслідок вибуху загинуло щонайменше п’ятеро працівників. 

Після вибуху почалася сильна пожежа. Екстрені служби з міркувань безпеки евакуювали людей, які мешкають поблизу заводу, проте згодом людям дозволили повернутися додому.

Крім загиблих, ще двоє людей зазнали поранень. Один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Аварія сталася у вівторок. За словами директора Державного агентства із цивільного захисту штату, на підприємстві розірвало дві ємності для текіли об’ємом 219 тисяч літрів.

Влада працює над тим, аби не допустити потрапляння алкоголю у міську дренажну мережу. Експерти встановлюють причини вибуху.

Зазначимо, що завод розташовано у місті з промовистою назвою Текіла. Нині пожежа на підприємстві взята під контроль, на місці продовжують працювати бригади рятувальників.

Теги: вибух завод Мексика

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