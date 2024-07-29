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У Росії безпілотники пошкодили електростанцію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Росії безпілотники пошкодили електростанцію
У росіян паніка через пошкодження елетричної станції
Фото з відкритих джерел

У Орловської області горить електростанція

У ніч проти, 29 липня, невідомий безпілотний літальний апарат  атакував місцеву електростанцію у Глазуновському районі Орловської області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков у своєму Telegram-каналі близько першої години ночі.

За словами губернатора, два ворожі БПЛА були збиті на території району, але один з них встиг завдати пошкодження електростанції. Постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби та правоохоронці, які займаються ліквідацією наслідків атаки. Російське опозиційне видання ASTRA опублікувало відео, зняте місцевими жителями, на якому видно політ БПЛА та наступний вибух.

 Як повідомлялося, ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою  на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно. 

До слова, вчора, 26 липня у Криму було чути вибухи.

Читайте також: Повернення Криму: Сирський зробив гучну заяву 
Теги: вибух політ Telegram відео Білгород

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