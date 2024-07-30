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Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини
30-річний Ріко Крігер з Берліна працював фельдшером швидкої допомоги у Червоному хресті. Його затримали у Білорусі у листопаді 2023 року і звинуватили у роботі в Україні
фото: скріншот

За даними ЗМІ, Крієгер звернувся до Лукашенка з проханням про помилування

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування громадянина Німеччини Ріко Крієгера, якого було засуджено до смертної кари. Про це повідомляє «Белта» .

За даними ЗМІ, Крієгер звернувся до Лукашенка з проханням про помилування.

«Главою держави  з урахуванням усіх обставин ухвалено рішення про помилування», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Білорусі було засуджено до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера. 

Також білоруське телебачення оприлюднило інтерв'ю засудженого до розстрілу німця. На відео чоловік зізнався, що планував теракт. Інтерв'ю могло бути знято під погрозою застосування насильства, пише німецьке видання Bild.

У відео було показано, що 30-річний Ріко Крігер з Берліна,  працював фельдшером швидкої допомоги у Червоному хресті. Його затримали у Білорусі у листопаді 2023 року і звинуватили у роботі в Україні та засудили до розстрілу. Процес відбувся у червні 2024 року у Мінську та зайняв менше місяця. Німця засудили до розстрілу за «тероризм» та «участь в екстремістській спільноті».

У відео, де слова засудженого переклали російською, Крігер розповів, що фотографував військові об'єкти в Білорусі за завданням СБУ, а потім залишив бомбу біля залізничної станції Озерище під Мінськом. Чоловік визнав провину і висловив сподівання, що білоруський лідер Олександр Лукашенко його помилує.

Теги: Олександр Лукашенко помилування Німеччина смертна кара

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