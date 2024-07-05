У житловому будинку на столичній Оболоні вибухнув туристичний балон (фото)

Оболонський район: в квартирі стався вибух туристичного балону



Сьогодні, 5 липня, близько полудня, на вулиці Петра Калнишевського стався вибух у квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників об 11:51. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

«В одній із квартир на 9 поверсі багатоповерхівки стався вибух туристичного балону без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху опіки першого ступеню верхніх кінцівок отримала власниця квартири. Медики оглянули жінку на місці, без подальшої госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причиною вибуху став туристичний балон.

Повідомляєтьчя, що пожежі вдалося уникнути. Правоохоронні органи встановлюють детальні обставини події.

Квартира після вибуху kyiv.dsns.gov.ua

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не використовувати туристичні пальники у квартирах. Нехтування цими правилами може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, останнім часом зростає кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції та паливні генератори. Універсального пояснення на всі ці випадки загорань немає, але найчастіше люди неправильно заправляють, розташовують генератори, а також використовують продукцію, зібрану в кустарний спосіб. Про це «Главкому» розповів речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров.

Також Петров додав, що багато прикрих випадків трапляється через те, що люди використовують неоригінальну продукцію, яка не відповідає всім нормам і на яку немає відповідних паспортів. Речник порадив обирати продукцію, яка продається в ліцензованих точках продажу.

Раніше повідомлялося, що ДСНС фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

До слова, у розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.