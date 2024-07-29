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На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото)
Внаслідок інциденту 14 співробітників заводу отримали травми
фото: з відкритих джерел

Пожежники просять людей об'їжджати постраждалі райони

Сьогодні, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF пролунав вибух, постраждали 14 людей. Про це пише Bild.

Як зазначається, близько 12 години дня стався «вибух із подальшою пожежею на заводі у південній частині підприємства BASF SE у Людвігсхафені»,  йдеться в короткому пресрелізі компанії.

Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) та Людвігсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) утворилася величезна хмара диму. На заводі BASF задіяно пожежну бригаду. За даними компанії, машини екологічного моніторингу працюють на території заводу та за її межами.

На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото) фото 1

У BASF спочатку заявили, що причина вибуху «з'ясовується».  «Пожежа вже загашена пожежною бригадою заводу BASF» . Внаслідок інциденту 14 співробітників отримали незначні травми і з метою обережності перебувають під наглядом лікарів», – йдеться у заяві.

Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння. Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото) фото 2

У той же час, пресслужба заводу повідомила, що після вибуху на території заводу та в сусідніх районах громади Фрізенгайм виявили незначне перевищення рівня вуглеводнів, але небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, у Мексиці, в штаті Халіско, стався вибух на заводі з виробництва текіли. Як повідомляє Associated Press, внаслідок вибуху загинуло щонайменше п’ятеро працівників. 

Теги: пожежа вибух земля машини влада охорона

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