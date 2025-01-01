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У Німеччині в новорічну ніч феєрверки спричинили смерть пʼятьох людей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Німеччині в новорічну ніч феєрверки спричинили смерть пʼятьох людей
У поліції також повідомили, що в місті Росток серйозних поранень отримав 10-річний хлопчик, коли перед ним вибухнула петарда
фоо: Achille Abboud / IMAGO

Двоє чоловіків, 45 і 50 років, у Саксонії отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки

У Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Про це повідомляє Spiegel.

Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

Також двоє чоловіків, 45 і 50 років, у Саксонії отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки. Крім того, в Гамбурзі від вибуху саморобної петарди загинув 20-річний хлопець. За даними поліції, нещасний випадок стався у районі Оксенвердер.

У поліції також повідомили, що в місті Росток серйозних поранень отримав 10-річний хлопчик, коли перед ним вибухнула петарда. Правоохоронців наразі встановлюють винуватця інциденту.

До того ж в Мюнхені троє дітей отримали травми через феєрверк. За даними пожежної служби, дворічна та одинадцятирічна дитина отримали опіки рук, шиї та обличчя, а 14-річному підлітку петардою відірвало частину руки. Дітей доставили до лікарні. 

За даними поліції, у Берліні в новорічну ніч затримали близько 330 людей, 13 правоохоронців були поранені, один з них – серйозно. Ймовірно, в нього влучив нелегальний феєрверк, і йому довелося зробити операцію на нозі тієї ж ночі. 

До слова, ввечері 23 грудня до поліції Києва надійшла інформація про звуки піротехніки у Подільському районі. Згодом поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна житлового будинку у Подільському районі Києва. 

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно. Свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів.

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Теги: вибух смерть чоловік поранення дитина Німеччина

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