Ліквідація генерала Кирилова в Москві викликала бурхливу реакцію. Кремль вигадав мотив підриву

Причиною підриву у РФ назвали озвучувану Кириловим «правду» про те, що Сполучені Штати створили біолабораторії в Україні

Кремль і російські пропагандисти намагалися представити вбивство генерал-лейтенанта РФ Ігоря Кирилова як терористичний акт, а не наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та відповідальність Кирилова за російські хімічні атаки та інформаційні операції проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначимо, що джерело в СБУ підтвердило «Главкому», що саме Служба проводила «спецоперацію» з вбивства Кирилова.

Представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що вже розпочато розслідування за фактом загибелі Кирилова внаслідок дистанційного підриву саморобного вибухового пристрою, закладеного в скутер, біля житлового будинку на Рязанському проспекті.

Проте вона назвала загибель Кирилова терористичним актом, а російські чиновники, такі як речник МЗС Марія Захарова, підкреслили визначну роль Кирилова в поширенні «численних наративів» про нібито використання Україною та НАТО хімічних та біологічних засобів.

Зокрема, причиною підриву у РФ назвали озвучувану Кириловим «правду» про те, що Сполучені Штати створили біолабораторії в Україні та інших країнах навколо Росії та що Пентагон нібито навмисно знищив Каховську гідроелектростанцію, щоб поширювати інфекційні хвороби через комах.

А член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Чижов стверджував, що західні та українські силовики ненавидять Кирилова за «викриття» провокацій Заходу в Росії.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв намагався заспокоїти російський натовп, стверджуючи, що російські військові нібито помстяться за смерть Кирилова, націлившись на військово-політичне керівництво України – чого Кремль давно прагне зробити.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.