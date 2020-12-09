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    У світі

    У Німеччині зафіксовано рекордні 590 жертв Covid-19 за добу

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    У Німеччині зафіксовано новий рекорд за добу за кількістю померлих інфікованих коронавірусом людей - У Німеччині зафіксовано рекордні 590 жертв Covid-19 за добу
    У Німеччині зафіксовано новий рекорд за добу за кількістю померлих інфікованих коронавірусом людей
    Фото з відкритих джерел

    Деякі федеральні землі вже посилили протиепідемічні обмеження

    У Німеччині за добу померли 590 осіб, хворих на коронавірус. Про це вранці середи, 9 грудня, повідомили в Інституті імені Роберта Коха (RKI).

    Таким чином це стало новим рекордом добової кількості жертв коронавірусу від початку пандемії. Загалом від Covid-19 у Німеччині вже померли 19 932 людини.

    Згідно з методологією RKI, до летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, відносять ситуації, коли Covid-19 безпосередньо спричинив смерть чи призвів до загострення хронічної хвороби, внаслідок чого пацієнт помер. Тому у Німеччині використовують формулювання «померлі від чи на тлі вірусу».

    Також протягом минулої доби було зафіксовано 20 815 нових випадків інфікування коронавірусом у ФРН. Для порівняння, тиждень тому цей показник склав 17 270 випадків. Кількість жертв, про яку повідомлялося минулої середи, також була значно меншою – 487.

    Водночас найвищий показник за кількістю нових інфікувань було зафіксовано значно раніше – 20 листопада. Тоді RKI повідомляв про 23 648 виявлених протягом доби нових заражень коронавірусом.

    Нагадаємо, що у Німеччині відбулися масові протести проти коронавірусних обмежень.

    Теги: Німеччина смерть хвороби коронавірус
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