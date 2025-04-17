Ракети до Iris-T та боєприпаси для Leopard. Німеччина надає Україні нову допомогу

До нового пакета допомоги ввійшли ракети до системи ППО

Загалом Німеччина надала військову допомогу Україні на суму близько 28 млрд євро

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецький уряд.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Серед іншого – боєприпаси для танків Leopard 2, артустановки Zuzana 2, боєприпаси різного калібру, машини для розмінування тощо.

Також значна частина оголошеної допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння.

Перелік нової допомоги від Німеччини:

66 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP);

неназвану кількість боєприпасів для танка Leopard 2;

чотири бронемашини виробництва Diehl Defence;

38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

неназвану кількість ракет для зенітного комплексу Iris-T Slm;

три САУ Zuzana 2 (спільно з Данією та Норвегією);

27 тисяч снарядів калібру 155 мм;

1 тис. снарядів калібру 122 мм;

70 безпілотників Vector із запчастинами;

150 ударних безпілотників HF-1;

10 безпілотних надводних дронів;

шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири машини для розмінування WiSENT 1 із запчастинами;

два мінних плуги;

41 наземний оглядовий радари;

187 лазерних далекомірів;

92 інфрачервоних біноклів;

55 підводних скутерів;

три транспортні засоби для прикордонників.

917 переносних протитанкових засобів RGW 90;

3769 штурмових гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

150 тис. медичних джгутів;

1,3 тис. спальних мішків.

Нагадаємо, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.

Пакет також включає 15 танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники та додаткові 100 тис. артилерійських боєприпасів.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт.

До слова, головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні.