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Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера
Парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца
фото: Annegret Hilse/Reuters

Голосування відбудеться через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу

Голосування за нового канцлера ФРН заплановано на 6 травня. У Бундестазі мають виконати важливу передумову. Як передає «Главком», про це повідомляє німецьке медіа Stern.

Парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Це відбудеться через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу.

До цього часу політсили «Християнсько-демократичний союз», «Християнсько-соціальний союз» (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) мають схвалити коаліційну угоду.

Керівництво ХСС вже зробило це, ХДС ухвалить рішення 28 квітня на партійному з’їзді. А представники СДПН голосуватимуть щодо 144-сторінкового документа до 29 квітня. Коаліційна угода потребує не лише більшості голосів, а й участі щонайменше 20% членів партії в суто цифровому голосуванні.

Нагадаємо, блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) 9 квітня, досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) про формування урядової коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Політикам вдалося домовитися всього через 45 днів після того, як консерватори Фрідріха Мерца виграли дострокові вибори. Зазначається, що це дуже швидкий процес для Німеччини, де переговори про коаліцію між партіями після виборів зазвичай можуть тривати місяцями.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Німеччини планує вимагати від Євросоюзу призупинити фінансування та право голосу для країн, які порушують ключові принципи демократії.

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Теги: Німеччина вибори Фрідріх Мерц

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