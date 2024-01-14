Окупанти вгатили з дрона по пожежниках на Херсонщині (фото)
Четверо рятувальників отримали поранення
У неділю 14 січня російські загарбники атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони у Станіславі на Херсонщині. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми», – написав глава області.
За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
За даними Херсонської обласної прокуратури, російська армія направила дрон-камікадзе на Станіслав приблизно о 9:00. Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників місцевої пожежної охорони.
Крім того, внаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.
Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.
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