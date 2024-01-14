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Окупанти вгатили з дрона по пожежниках на Херсонщині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вгатили з дрона по пожежниках на Херсонщині (фото)
РФ вдарила по підрозділу пожежної охорони у Станіславі
фото: Херсонська обласна прокуратура

Четверо рятувальників отримали поранення

У неділю 14 січня російські загарбники атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони у Станіславі на Херсонщині. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми», – написав глава області.

За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

За даними Херсонської обласної прокуратури, російська армія направила дрон-камікадзе на Станіслав приблизно о 9:00. Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників місцевої пожежної охорони.

РФ вдарила по підрозділу пожежної охорони у Станіславі
РФ вдарила по підрозділу пожежної охорони у Станіславі
фото: Херсонська обласна прокуратура

Крім того, внаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. 

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Теги: Херсонщина рятувальники обстріл безпілотник

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