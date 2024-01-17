У Ростовській області РФ після вибухів палає поліефірний завод (відео)
Попередньо кількість постраждалих у пожежі на заводі до трьох осіб
Сьогодні, 17 січня у Ростовській області Росії сталась пожежа на Шахтинському поліефірному заводі. Перед цим очевидці чули вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал Don Mash.
За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.
Попередньо кількість постраждалих у пожежі на заводі до трьох осіб. Усі постраждалі – працівники підприємства.
Губернатор Ростовської області Голубєв заявив, що пожежа на Шахтинському поліефірному заводі не пов'язана з БПЛА. За даними російських військових, ППО в цей час не спрацювала.
Попередньо горить 1000 кв. м. Поки що пожежникам вдалося локалізувати вогнище на площі 350 кв. На підприємстві відключили світло та газ.
Як повідомлялося, у ніч проти 8 січня спалахнула сильна пожежа в Петербурзі – на південному сході міста горіли склади на площі понад 4000 квадратних метрів
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