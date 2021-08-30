У Новій Зеландії зафіксували першу смерть від вакцини Pfizer

Комісія вважає, що смерть сталася через міокардит, викликаний побічною дією щеплення Pfizer

У Міністерстві охорони здоров'я Нової Зеландії заявили про першу зареєстровану смерть, яку пов'язують з вакциною від коронавируса Pfizer. Про це повідомляє Reuters.

Інформація була оприлюднена після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів від Covid-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

У публікації наголошується, що комісія вважає, що смерть сталася через міокардит, викликаний побічною дією щеплення Pfizer.

«Це перший випадок в Новій Зеландії, де смерть в перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer від Covid-19», - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Нової Зеландії.