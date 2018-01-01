У новорічну ніч у Страсбурзі 20 людей постраждали від феєрверків

З трьох людей, які були серйозно поранені, двом ампутували пальці

У Страсбурзі близько 20 людей отримали травми різного ступеня, запускаючи феєрверки в новорічну ніч. Про це повідомляє BFMTV. «Щонайменше 20 людей отримали травми, у тому числі 3 серйозні, запускаючи феєрверки в новорічну ніч у Страсбурзі, що значно більше, аніж у 2016 та 2017 роках», - повідомив голова Університетського



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Запуск феєрверку

З трьох людей, які були серйозно поранені, двом ампутували пальці

У Страсбурзі близько 20 людей отримали травми різного ступеня, запускаючи феєрверки в новорічну ніч.

Про це повідомляє BFMTV.

«Щонайменше 20 людей отримали травми, у тому числі 3 серйозні, запускаючи феєрверки в новорічну ніч у Страсбурзі, що значно більше, аніж у 2016 та 2017 роках», - повідомив голова Університетського госпітального центру Страсбурга Філіпп Ліверно.

Постраждалі в основному отримали пошкодження кінцівок, слуху та зору. «Більше половини постраждалих - від 12 до 17 років. Наймолодший - 12 років, найстарший - 45 років», - сказав Ліверно.

12-річний постраждалий уже звертався нещодавно до лікарів через опіки від петард.

З трьох людей, які були серйозно поранені, двом ампутували пальці.

У Німеччині жертвами новорічного феєрверку стали дві особи: 35-річний чоловік у Бранденбурзі та 19-річний юнак у Кляйнмахнові. Багато хто отримав травми при запуску петард, тільки у Берліні по допомогу до клініки звернулося понад 20 постраждалих від петард.

До словам, українські рятувальники нагадали правила використання піротехнічних виробів під час новорічних свят.

Джерело: Укрінформ