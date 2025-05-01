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Пакистан готується до удару Індії. Збройні сили країни зробили заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пакистан готується до удару Індії. Збройні сили країни зробили заяву
Ситуація між Індією та Пакистаном загострюється
фото із відкритих джерел

Удари завдаватимуться за наявності достовірної інформації про неминучу загрозу безпеці Пакистану

Збройні сили Пакистану отримали право превентивно знищувати цілі, які становлять «неминучу загрозу». Як повідомляє «Главком», про це пише видання Daily Pakistan із посиланням на джерела, пов'язані з армією.

Такі удари завдаватимуться за наявності достовірної інформації про неминучу загрозу безпеці країни.

Інформацію також підтвердив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар, виступаючи у парламенті країни. «Пакистан не вдарить першим, але й стримувати відповідь не стане», – наводить слова міністра видання.

Раніше Пакистан отримав дані про напад Індії вже найближчим часом. Про це заявив радник прем'єр-міністра Пакистану в коментарі Al Jazeera. Радник прем'єр-міністра Пакистану заявив, що його країна отримала дані про напад Індії вже протягом кількох годин.

До слова, Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані цивільних і військових літаків на тлі ескалації напруженості між країнами. 

Нагадаємо, новина про можливі превентивні удари Пакистану прийшла невдовзі після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив, що надав армії країни «повну оперативну свободу» , а міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія завдасть удару по країні в «найближчі 24-36 годин».

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на тлі напруження між Індією і Пакистаном запропонував сторонам свої «добрі послуги» для деескалації.

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Теги: міністр Індія Пакистан

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