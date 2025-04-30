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Індія закриває небо для пакистанських авіакомпаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Індія закриває небо для пакистанських авіакомпаній
Напруженість між Індією та Пакистаном дедалі більше загострюється
фото з відкритих джерел

Першим своє небо для всіх рейсів індійських компаній закрив Пакистан

Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані цивільних і військових літаків на тлі ескалації напруженості між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на India TV.

Обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року. Його запровадили за шість днів після того, як Пакистан закрив своє небо для всіх рейсів, що належать індійським авіакомпаніям.

Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією. Пакистанська влада попередила, що будь-яка індійська спроба зупинити або перенаправити потік води вважатиметься «актом війни».

Нагадаємо, напруженість між Індією та Пакистаном ще більше загострилася після того, як високопоставлений пакистанський чиновник заявив сьогодні вранці, 30 квітня, що має «достовірні розвідувальні дані» про те, що Нью-Делі проведе військові дії проти Ісламабаду протягом наступних двох днів. Ця заява пролунала на тлі закликів до стриманості з боку США та Китаю.

Раніше федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин. За його словами, Індія намір використати інцидент у Пахалгамі як хибний привід. Він підкреслив, що будь-який акт агресії зустріне рішучу відсіч, і Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні. ​

Згодом генсек ООН Антоніу Гутерріш на тлі напруження між Індією і Пакистаном запропонував сторонам свої «добрі послуги» для деескалації. Про це повідомив його представник Стефан Дюжаррік.

До слова, прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном.

Тим часом міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

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Теги: Пакистан Індія авіаперевезення

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