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Генсек ООН запропонував Індії та Пакистану свою допомогу у деескалації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Генсек ООН запропонував Індії та Пакистану свою допомогу у деескалації
Ситуація між Індією та Пакистаном залишається напруженою
фото із відкритих джерел

Генеральний секретар ООН провів переговори з Пакистаном та Індією на тлі напруженості

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на тлі напруження між Індією і Пакистаном запропонував сторонам свої «добрі послуги» для деескалації. Про це повідомив його представник Стефан Дюжаррік. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, у вівторок Гутерріш провів телефонні розмови з прем'єром Пакистану Шахбазом Шаріфом та індійським міністром закордонних справ Субраманіям Джайшанкаром.

«Генеральний секретар також висловив глибоке занепокоєння зростанням напруженості у відносинах між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникати конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків. Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль з деескалації», – сказав Дюжаррик під час брифінгу для журналістів.

Він також знову засудив теракт у регіоні Джамму та Кашмір, зазначив Дюжаррік.

Напруженість між Індією та Пакистаном загострилася після нападу терористів поряд з містом Пахалгам у регіоні Джамму та Кашмір, який стався 22 квітня. Декілька озброєних людей відкрили стрілянину по туристам, які робили кінну прогулянку в долині Байсаран, що є популярним туристичним місцем. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання під назвою «Фронт опору». Внаслідок теракту загинули 25 індійців та один громадянин Непалу.

Накадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном. 

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Теги: Індія Пакистан Антоніу Гутерріш Генсек ООН Кашмір

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