У Парижі повінь (відео)

Рух поїздів метро в Парижі припинено через воду в тунелях

У Парижі (Франція) річка Сена вийшла з берегів через проливні дощі. Про це повідомляє Le Figaro.

Рівень води в річці піднявся до 4,9 м. За попередніми прогнозами, він буде рости і досягне 6 метрів.

"Zouave du pont de l'Alma is with his knees in the water #crue #seine Indicator of flood in Paris " — from: @ChantalTV ( Paris, France) https://t.co/uoSVwx7jqz