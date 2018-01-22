У Парижі повінь (відео)
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Рівень води в Сені піднявся до 4,9 м
Рух поїздів метро в Парижі припинено через воду в тунелях
У Парижі (Франція) річка Сена вийшла з берегів через проливні дощі. Про це повідомляє Le Figaro.
Рівень води в річці піднявся до 4,9 м. За попередніми прогнозами, він буде рости і досягне 6 метрів.
Stationnement gratuit sans PV ! #Crue #Paris #Seine pic.twitter.com/sqiqAg9X4s— PaScalOliVier (@baronleroy) 23 січня 2018 р.
"Zouave du pont de l'Alma is with his knees in the water #crue #seine Indicator of flood in Paris " — from: @ChantalTV ( Paris, France) https://t.co/uoSVwx7jqz— periscopes 4 u (@periscopes4u) 23 січня 2018 р.
Влада Парижа оголосила про закриття декількох тунелів і припинення руху поїздів метро.
В поліції попросили громадян проявляти обережність біля річки.