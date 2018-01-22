У Парижі повінь (відео)

Рух поїздів метро в Парижі припинено через воду в тунелях

У Парижі (Франція) річка Сена вийшла з берегів через проливні дощі. Про це повідомляє Le Figaro. Рівень води в річці піднявся до 4,9 м. За попередніми прогнозами, він буде рости і досягне 6 метрів. Stationnement gratuit sans PV ! #Crue #Paris #Seine pic.twitter.com/sqiqAg9X4s — PaScalOliVier (@baronleroy) 23 січня 2018 р.