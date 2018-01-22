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    У Парижі повінь (відео)

    Рух поїздів метро в Парижі припинено через воду в тунелях
    У Парижі (Франція) річка Сена вийшла з берегів через проливні дощі. Про це повідомляє Le Figaro. Рівень води в річці піднявся до 4,9 м. За попередніми прогнозами, він буде рости і досягне 6 метрів. Stationnement gratuit sans PV ! #Crue #Paris #Seine pic.twitter.com/sqiqAg9X4s — PaScalOliVier (@baronleroy) 23 січня 2018 р.
    • Сьогодні, 20:29
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    Рівень води в Сені піднявся до 4,9 м
    Рівень води в Сені піднявся до 4,9 м

    Рух поїздів метро в Парижі припинено через воду в тунелях

    У Парижі (Франція) річка Сена вийшла з берегів через проливні дощі. Про це повідомляє Le Figaro.

    Рівень води в річці піднявся до 4,9 м. За попередніми прогнозами, він буде рости і досягне 6 метрів.

    Влада Парижа оголосила про закриття декількох тунелів і припинення руху поїздів метро.

    В поліції попросили громадян проявляти обережність біля річки.

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