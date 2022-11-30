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У Пермі горіла ТЕЦ (фото, відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У Пермі горіла ТЕЦ (фото, відео)

За деякими даними, з підприємства було евакуйовано 500 осіб

Сьогодні, 30 листопада, у Пермі в районі ТЕЦ-9 виникла пожежа. Про це повідомили російські ЗМІ. 

Попередньо відомо, що причиною задимлення стало займання на даху. Очевидці уточнюють, що в одному із цехів щось спалахнуло на покрівлі. За деякими даними, з підприємства евакуйовано 500 осіб.

У Пермі горіла ТЕЦ (фото, відео) фото 1

Чорний дим від ТЕЦ-9 було видно по всій околиці. 

Станом на 12:00, за даними російських ЗМІ, пожежу було ліквідовано. 

Сьогодні у Брянській області горіла нафтобаза. До гасіння  було залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг. 

Нагадаємо, 19 листопада неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції. 

Теги: росія пожежа

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