У Пермі горіла ТЕЦ (фото, відео)

За деякими даними, з підприємства було евакуйовано 500 осіб

Сьогодні, 30 листопада, у Пермі в районі ТЕЦ-9 виникла пожежа. Про це повідомили російські ЗМІ.

Попередньо відомо, що причиною задимлення стало займання на даху. Очевидці уточнюють, що в одному із цехів щось спалахнуло на покрівлі. За деякими даними, з підприємства евакуйовано 500 осіб.

Чорний дим від ТЕЦ-9 було видно по всій околиці.

Станом на 12:00, за даними російських ЗМІ, пожежу було ліквідовано.

Сьогодні у Брянській області горіла нафтобаза. До гасіння було залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг.

Нагадаємо, 19 листопада неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції.