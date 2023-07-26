У Північному морі загорілося судно з тисячами автомобілів Mercedes
Попередньо відомо про одного загиблого та щонайменше 22 поранених моряків
26 липня за 30 км на північ від голландського острова Амеланд на вантажному судні Fremantle Highway, який плив під прапором Панами, сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє ВВС.
За даними видання, вантажне судно перевозило 2856 автомобілів з німецького порту Бремерхафен до Порт-Саїд. Повідомляється, що мова йде про автівки марки Mercedes.
Зазначається, що ймовірно причиною пожежі стало загоряння електрокара, після чого вогонь почав поширюватись та інші автомобілі.
Відомо, що рятувальники намагаються впоратися з наслідками пожежі та стабілізувати корабель для запобігання затопленню, адже для найближчих регіонів така подія стане екологічною катастрофою.
За даними ЗМІ, 23 моряки змогли евакуюватись з судна за допомогою вертольотів, ще близько семи людей вистрибнули за борт, де їх підібрали рятувальні човни та доставили на узбережжя. Уже відомо про одного загиблого та щонайменше 22 поранених.
Нагадаємо, що раніше в Росії зіткнулися два танкери. Один із них перевозив 832 тонни бензину.
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