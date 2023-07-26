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Загроза атаки РФ на кораблі в Чорному морі: Держдеп США спрогнозував реакцію країн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загроза атаки РФ на кораблі в Чорному морі: Держдеп США спрогнозував реакцію країн
Ведант Пател
фото: c-span.org

Судна країн із різних куточків світу, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, можуть опинитися під російськими обстрілами

Держави, які брали участь у зерновій угоді, та чиї судна залишаються в Чорному морі, у разі атаки РФ на свої кораблі «не сприйматимуть це легко». Про це заявив заступник голови Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

Він зауважив, що в акваторії Чорного моря дислокуються кораблі, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі – з кожного куточка світу.

«Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі», – підкреслив Пател.

На його думку, реакція не буде легкою ообливо тому, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити зерно та продукти з України до держав, які дуже цього потребують.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

Як повідомлялося, під час удару РФ по українському дунайському порту «Рені» в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало ушкоджень румунське судно.

Як відомо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Читайте також: Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
Теги: корабель Чорне море росія Держдепартамент США

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