В окупованому Севастополі лунають вибухи та стрілянина

Зранку в місті сталася пожежа, а звуки вибухів чути відразу в кількох районах

Сьогодні, 12 липня, у тимчасово анексованому Севастополі (Крим) сталися вибухи. Також повідомляється і про стрілянину. Про це повідомляє Telegram-канал «Чп/Севастополь».

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«Що за звуки пострілів/вибухів зараз чути у місті?», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що зранку в місті сталася, ймовірно, пожежа, а звуки вибухів чути відразу в кількох районах.

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«Що гримить? І що горіло з ранку на Північній? На Тараса Шевченка дуже чутні постріли, Район молочної балки, дуже гучно», – уточнюється у повідомленні.

Згодом губернатор окупантів Михайло Развожаєв пояснив, що у місті проходить бойова підготовка. «У районі Козачої бухти на полігоні військової частини проходить бойова підготовка особового складу зі стріляниною зі штатного озброєння», - зазначив губернатор.

Раніше повідомлялося, що 4 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні. При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя.