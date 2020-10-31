У поліклініці Челябінська вибухнув кисень для хворих на коронавірус

За попередніми даними, жертв та потерпілих немає

Причиною вибуху рятувальники називають порушення правил експлуатації електрообладнання

У російському місті Челябінськ (Урал) в поліклініці міської клінічної лікарні №2 стався вибух великої ємності з киснем для пацієнтів, уражених коронавірусом.

Про це з посиланням на регіональні МОЗ та МНС.

За попередніми даними, жертв та потерпілих немає. Цього вдалося уникнути, оскільки так звана киснева будка знаходилася не всередині приміщення, а на вулиці. Близько 200 хворих евакуйовано.

Причиною вибуху рятувальники називають порушення правил експлуатації електрообладнання.

Як видно на відео, розміщеному в мережі телекомпанією ТНВ (Татарстан), спершу ємність загорілася, а потім вибухнула.

До слова, на Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото).