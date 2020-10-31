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    У світі

    У поліклініці Челябінська вибухнув кисень для хворих на коронавірус

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    За попередніми даними, жертв та потерпілих немає - У поліклініці Челябінська вибухнув кисень для хворих на коронавірус
    За попередніми даними, жертв та потерпілих немає

    Причиною вибуху рятувальники називають порушення правил експлуатації електрообладнання

    У російському місті Челябінськ (Урал) в поліклініці міської клінічної лікарні №2 стався вибух великої ємності з киснем для пацієнтів, уражених коронавірусом.

    Про це з посиланням на регіональні МОЗ та МНС.

    За попередніми даними, жертв та потерпілих немає. Цього вдалося уникнути, оскільки так звана киснева будка знаходилася не всередині приміщення, а на вулиці. Близько 200 хворих евакуйовано.

    Причиною вибуху рятувальники називають порушення правил експлуатації електрообладнання.

    Як видно на відео, розміщеному в мережі телекомпанією ТНВ (Татарстан), спершу ємність загорілася, а потім вибухнула.

    До слова, на Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото).

    вибух Росія Павло Клімкін лікарня рятувальники коронавірус
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