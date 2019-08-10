У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець



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Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува

Загиблий виявився 37-річним громадянином України

У Польщі в п’ятницю на будівництві нового газопроводу загинув громадянин України.

Про це повідомляє Super Express.

Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.

Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася до розкопу, де був чоловік.

Колеги-будівельники кинулись на допомогу чоловікові. Їм вдалось його витягнути, проте внутрішні травми виявились смертельними.

Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці.

Будівництво газогону «Погурська Воля – Твожень» передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

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