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    У світі

    У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець

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    Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува&nbsp; - У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець
    Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува 

    Загиблий виявився 37-річним громадянином України

    У Польщі в п’ятницю на будівництві нового газопроводу загинув громадянин України.

    Про це повідомляє Super Express.

    Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.

    Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася до розкопу, де був чоловік.

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    Колеги-будівельники кинулись на допомогу чоловікові. Їм вдалось його витягнути, проте внутрішні травми виявились смертельними.

    Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці.

    Будівництво газогону «Погурська Воля – Твожень» передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

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