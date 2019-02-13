  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі поліцейський відділок підпалили «коктейлями Молотова»

    • Розсилка
    Вогонь швидко загасили - У Польщі поліцейський відділок підпалили «коктейлями Молотова»
    Вогонь швидко загасили

    Одна з пляшок із запальною сумішшю потрапила до відділку і спричинила пожежу

    У Польщі поліцейський відділок у Шубіна Куявсько-Поморського воєводства закидали «коктейлями Молотова». Про це в середу, 13 лютого, повідомляє радіостанція RMF.

    Зазначено, що близько 10:00 чоловік під'їхав на автомобілі до будівлі поліцейської дільниці і почав кидати в неї «коктейлі Молотова». Причому один з них вибив скло у вікні кімнати, де працює черговий поліцейський.

    «Чоловік закидав будівлю відділення поліції «коктейлями Молотова». Один з них потрапив у фасад будівлі і виникла пожежа», - йдеться в повідомленні.

    Відомо, що вогонь швидко загасили. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    Раніше в будівлю Андріївської церкви в Києві невідомі кидали «коктейлі Молотова».

    Також повідомлялося, що в Нідерландах поліція затримала чоловіка, який кинув запальну речовину в консульство Туреччини в Амстердамі.

    Читайте також
    пожежа Польща поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ