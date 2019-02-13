У Польщі поліцейський відділок підпалили «коктейлями Молотова»



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Вогонь швидко загасили

Одна з пляшок із запальною сумішшю потрапила до відділку і спричинила пожежу

У Польщі поліцейський відділок у Шубіна Куявсько-Поморського воєводства закидали «коктейлями Молотова». Про це в середу, 13 лютого, повідомляє радіостанція RMF.

Зазначено, що близько 10:00 чоловік під'їхав на автомобілі до будівлі поліцейської дільниці і почав кидати в неї «коктейлі Молотова». Причому один з них вибив скло у вікні кімнати, де працює черговий поліцейський.

«Чоловік закидав будівлю відділення поліції «коктейлями Молотова». Один з них потрапив у фасад будівлі і виникла пожежа», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що вогонь швидко загасили. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Раніше в будівлю Андріївської церкви в Києві невідомі кидали «коктейлі Молотова».

Також повідомлялося, що в Нідерландах поліція затримала чоловіка, який кинув запальну речовину в консульство Туреччини в Амстердамі.