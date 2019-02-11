У Польщі затримали росіянина за підозрою в тероризмі



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Чеченця затримали 30 січня

Наразі суд прийняв рішення про депортацію чеченця

Агентство внутрішньої безпеки Польщі у співпраці з прикордонниками затримали чеченця з російським громадянством, якого підозрюють у тероризмі. Про це повідомляє Onet.pl.

«Затримання відбулося 30 січня. Раніше з міркувань безпеки ми не повідомляли про дії Агентства внутрішньої безпеки», - повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, наразі суд прийняв рішення про депортацію чеченця. Поки він перебуває під депортаційним арештом.

Підозрюваний на території Польщі займався діяльністю терористичного характеру на користь терористичної організації. Повідомляється, що чоловік взаємодіяв з іншим чеченцем, якого Польща вислала з країни раніше за підозрою у зв’язках з «Ісламською державою».