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    У світі

    У Польщі зіткнулося 16 автомобілів, є загиблі

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    У Польщі зіткнулося 16 автомобілів, є загиблі

    Як інформують рятувальники причиною зіткнення став густий дим, який виник в результаті підпалу сміття під естакадою

    У районі міста Явожно Сілезького воєводства Польщі на автодорозі S1 у неділю пізно ввечері зіткнулося 16 автомобілів. У результаті ДТП загинула одна особа, а 11, включаючи чотирьох дітей, отримали травми.

    Про це інформує tvn24.pl.

    «Зіткнулося 16 автомобілів на двох смугах руху: чотири у напряму міста Ченстохова, а 12 — у напрямку міста Бєльско-Бяла. Загалом постраждало 12 осіб, зокрема четверо дітей», - повідомила представник пожежної служби Анна Голембьовська.

    За її словами, в результаті автопригоди загинув 35-річний чоловік.

    Як інформують рятувальники причиною зіткнення став густий дим, який виник в результаті підпалу сміття під естакадою по якій проїжджали автомобілі. В результаті, автомобілі, які гальмували в умовах вкрай поганої видимості, наїжджали один на одного.

     

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