У порту Антверпена стався вибух, є загиблий
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Після вибуху на підприємстві з переробки відходів почалася пожежа
Одна людина загинула і ще четверо були поранені під час вибуху в порту бельгійського міста Антверпен.
Про це в четвер, 13 вересня, повідомляє Gazet van Antwerpen.
Вибух стався на підприємстві з переробки відходів. При цьому в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.
Наразі причини інциденту невідомі.
Відзначається, що підприємство зазнало значних збитків, проте небезпеки для місцевих жителів вже немає.