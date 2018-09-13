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    У світі

    У порту Антверпена стався вибух, є загиблий

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    У порту Антверпена стався вибух, є загиблий

    Після вибуху на підприємстві з переробки відходів почалася пожежа

    Одна людина загинула і ще четверо були поранені під час вибуху в порту бельгійського міста Антверпен.

    Про це в четвер, 13 вересня, повідомляє Gazet van Antwerpen.

    Вибух стався на підприємстві з переробки відходів. При цьому в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

    Наразі причини інциденту невідомі.

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    У порту Антверпена стався вибух, є загиблий
    У порту Антверпена стався вибух, є загиблий
    У порту Антверпена стався вибух, є загиблий

    Відзначається, що підприємство зазнало значних збитків, проте небезпеки для місцевих жителів вже немає.

     

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