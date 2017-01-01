У президентських виборах Росії братиме участь випускник філфаку з Харкова

У разі обрання главою держави Олег Лур'є обіцяє боротися з корупцією

Російський журналіст Олег Лур'є заявив про намір балотуватися на посаду президента країни. Про це Лур'є повідомив у своєму Facebook. «ЦВК РФ прийняв мої документи, включаючи підписи ініціативної групи, на висунення мене кандидатом в президенти Російської Федерації», - написав Лур'є. У разі обрання главою держави журналіст обіцяє



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У разі обрання главою держави Олег Лур'є обіцяє боротися з корупцією

Російський журналіст Олег Лур'є заявив про намір балотуватися на посаду президента країни. Про це Лур'є повідомив у своєму Facebook.

«ЦВК РФ прийняв мої документи, включаючи підписи ініціативної групи, на висунення мене кандидатом в президенти Російської Федерації», - написав Лур'є.

У разі обрання главою держави журналіст обіцяє боротися з корупцією.

«Понад 25 років я займаюся журналістськими розслідуваннями корупції і в результаті моїх розслідувань десятки чиновників, нечистоплотних банкірів і шахраюватих аферистів виявилися на нарах або втратили свої посади. Основою своєї програми я вважаю боротьбу з шахраями і злодіями. Майно кожного чиновника, який не зміг пояснити походження палаців, лімузинів і мільярдів, що належать йому і його родині, має бути конфісковано на користь держави», - додав журналіст.

Олег Лур'є народився в 1963 році в Харкові, де в 1988 році закінчив філологічний факультет Харківського державного університету. У 1989 році він переїхав до канадського Торонто, але в 1990 році повернувся до СРСР і створив компанію з організації гастрольних турів зірок естради. У 1992 році остаточно переїхав з Харкова до Москви.

Лур'є - автор резонансних публікацій про діяльність Bank of New York, підприємця Романа Абрамовича, а також низки інших компаній, політиків і бізнесменів. За результатами деяких його розслідувань було порушено кримінальні справи. У 1999-2000 роках розслідував діяльність Управління справами президента РФ у так званій «праві Мабетекс» про розкрадання під час ремонту Кремля. Результатом його розслідування стало звільнення керівника справами президента Павла Бородіна.

Також Лур'є спільно з журналістами з U.S. News & World Report розслідував розкрадання $4,7 млрд кредиту МВФ, виданого Росії для зміцнення рубля за місяць до дефолту в серпні 1998 року. Лур'є вдалося з'ясувати хто, коли і яким чином вкрав гроші, що могли б частково врятувати Росію від дефолту.

Джерело: Еспресо ТВ