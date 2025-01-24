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У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)
Кишинів назвав протести в Придністровському регіоні частиною російського плану з ескалації безпекової ситуації
фото: NewsMaker

За словами глави окупованого Росією регіону, запасів газу у Придністров'ї вистачить лише на кілька днів

Мешканці невизнаного Придністров'я вийшли на акції протесту через припинення постачання газу. Люди звинувачують у цьому владу Кишинева. Про це повідомляє NewsMaker.

Демонстранти зібралися на контрольно-пропускних пунктах у Бендерах, Рибниці та Дубоссарах з російськими та придністровськими прапорами, а також плакатами на яких було написано: «Молдово, пропусти газ», «Ні геноциду придністровського народу», «Молдова винна у загибелі придністровських громадян».

Демонстранти з антиурядовими плакатами
Демонстранти з антиурядовими плакатами
фото: NewsMaker
Протестувальники з російськими та придністровськими прапорами
Протестувальники з російськими та придністровськими прапорами
фото: NewsMaker

Молдовська влада вже відреагувала на повідомлення про акції протесту.

«Протести в Придністровському регіоні – частина вже відомого порядку денного для створення напруженості та ескалації безпекової ситуації», – заявив речник уряду Молдови Даніел Воде.

Демонстранти зібралися на контрольно-пропускних пунктах у Бендерах, Рибниці та Дубоссарах
Демонстранти зібралися на контрольно-пропускних пунктах у Бендерах, Рибниці та Дубоссарах
фото: NewsMaker

Речник уряду зауважив, що досвід попередніх демонстрацій доводить, що подібні протести координує Кремль.

Водночас очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що запасів газу у регіоні вистачить лише на кілька днів. Також, за його словами, запасів вугілля для вироблення електрики вистачить до 16-17 лютого. Крім цього він звинуватив Кишинів у перешкоджанні постачання газу до лівого берега Дністра.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

До слова, уряд Молдови та влада окупованого Придністров'я продовжують докладати зусиль для забезпечення невизнаного регіону європейським газом. Однак поки що результат відсутній. 

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Теги: Придністров'я Молдова газ протест пункт пропуску

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